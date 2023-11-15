14 ноября, 23:58

КНР стала лидером по поставкам рыбной продукции с Камчатки в 2023 году

По словам зампреда краевого правительства Юлии Морозовой, экспорт рыбной продукции вырос практически в два раза, а в денежном выражении - примерно в 1,5 раза

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Почти вдвое выросли с начала этого года объемы рыбной продукции, поставляемой с Камчатки в КНР, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

"Хочу отметить, что в этом году происходит не только увеличение объема экспорта, но и изменение структуры в составе стран-партнеров. Впервые среди стран-партнеров Камчатского края в экспортно-импортной деятельности в лидеры вышла Китайская Народная Республика. Наш традиционный партнер, Южная Корея, по-прежнему остается активным участником взаимоотношений, но сегодня эта страна на втором месте", - приводятся в сообщении слова зампреда краевого правительства Юлии Морозовой.

Она добавила, что за девять месяцев 2023 года экспорт рыбной продукции с Камчатки вырос практически в два раза, а в денежном - примерно в 1,5 раза. Камчаткий край отправляет на экспорт как замороженные тушки рыбы, так и отдельные ее части. 

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РоссияКитайКамчатский край
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