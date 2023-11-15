15 ноября, 01:00

На Камчатке депутаты поддержали большинство инициатив жителей по проекту бюджета

По итогам слушаний участники проголосовали за документ, в который вошел 51 пункт рекомендаций для регионального правительства

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Участники публичных слушаний на Камчатке выработали более 50 рекомендаций к проекту регионального бюджета, большинство из них были поддержаны депутатами краевого парламента. Предложения преимущественно связаны с социальной сферой, сообщили ТАСС в пресс-службе заксобрания региона.

"Мы получили интересные предложения жителей, и большую часть внесенных ими рекомендаций поддержали участники слушаний. Они станут планом действий при подготовке самого законопроекта, рассмотрении его на сессии законодательного собрания, а также при последующих изменениях основного финансового закона Камчатского края", - приводятся в сообщении слова председателя комитета по бюджетной, экономической, налоговой политике, вопросам собственности и предпринимательства регионального парламента Дмитрия Коростелева.

Он уточнил, что было предложено предусмотреть финансирование на ремонт гинекологического отделения Елизовской больницы, на проектирование нового здания для школы в селе Апука, на ремонт социальных объектов в селе Никольском, а также на ремонт и строительство дорожных объектов вы краевой столице. "Самый крупный - это 1-й этап строительства объездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого микрорайона "Северо-восток". Также речь идет о подъезде к краевой стоматологической поликлинике, лицею №21, проездах в микрорайоне "Горизонт" и других", - добавил Коростелев.

Участники публичных слушаний также акцентировали внимание на объектах в Корякском округе, нуждающихся в бюджетном финансировании, но не вошедших в проект регионального бюджета. В числе рекомендаций - финансовая помощь Быстринскому району на приобретение пункта переработки молока и сельхозтехники для муниципального предприятия.

По итогам слушаний участники проголосовали за документ, в который вошел 51 пункт рекомендаций для регионального правительства по проекту бюджета на предстоящий трехлетний период.

Ранее в пресс-службе краевого парламента ТАСС сообщали, что жителям Камчатки, которые направят свои замечания и предложения в проект бюджета края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, будут начислять баллы социальной активности. Потратить их можно на бесплатное посещение спортивных учреждений, получение скидок у компаний - партнеров программы и другие активности. 

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РоссияКамчатский край
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