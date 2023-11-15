15 ноября, 01:10

В Приморье в 2024 году планируют газифицировать детский центр "Океан"

Предполагается завершение строительства и ввод газораспределительной станции "Владивосток"

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноября. /ТАСС/. Три котельные в пригороде Владивостока и Всероссийский детский центр "Океан" будут газифицированы в 2024 году, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Приморского края.

"Согласно планам работ "Газпрома" во Владивостоке, на следующий год запланировано завершение строительства и ввод газораспределительной станции "Владивосток", межпоселковых газопроводов в пригороде, а также межпоселкового газопровода до детского центра "Океан" и подключение его котельной. На средства из краевого бюджета в 2024 году запланировано строительство распределительных газопроводов до котельных №61 и №79 также в пригороде", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, планируется догазификация квартала по улицам Лесной, Камской, Маковского, Шевченко и Яблоневой.

Как заявил ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко, на газификацию в регионе предусмотрено почти 800 млн рублей на 2024 и 2025 годы. 

Теги:
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация