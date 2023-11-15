В Приморье в 2024 году планируют газифицировать детский центр "Океан"

Предполагается завершение строительства и ввод газораспределительной станции "Владивосток"

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноября. /ТАСС/. Три котельные в пригороде Владивостока и Всероссийский детский центр "Океан" будут газифицированы в 2024 году, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Приморского края.

"Согласно планам работ "Газпрома" во Владивостоке, на следующий год запланировано завершение строительства и ввод газораспределительной станции "Владивосток", межпоселковых газопроводов в пригороде, а также межпоселкового газопровода до детского центра "Океан" и подключение его котельной. На средства из краевого бюджета в 2024 году запланировано строительство распределительных газопроводов до котельных №61 и №79 также в пригороде", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, планируется догазификация квартала по улицам Лесной, Камской, Маковского, Шевченко и Яблоневой.

Как заявил ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко, на газификацию в регионе предусмотрено почти 800 млн рублей на 2024 и 2025 годы.