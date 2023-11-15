15 ноября, 01:27

В Саратовской области число самозанятых выросло почти в 10 раз за 3 года

На сегодня в регионе их около 93 тыс. человек

САРАТОВ, 15 ноября. /ТАСС/. Число самозанятых в 2023 году в Саратовской области выросло более чем на треть, превысив 92,7 тыс. человек. За последние три года их количество увеличилось в 9,2 раза, сообщил ТАСС министр экономического развития региона Андрей Разборов.

"В регионе наблюдается динамичный рост самозанятых граждан. Только в течение 2023 года их количество выросло на 37% и превысило 92,7 тыс. человек, а по сравнению с началом 2021 года количество самозанятых увеличилось в 9,2 раза", - сказал Разборов.

По его словам, в регионе созданы благоприятные условия для самозанятых. В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" они могут получить бесплатную и льготную информационную, образовательную и консультационную поддержку, а также услуги по продвижению продукции - через маркетплейсы, бизнес-миссии, участие в выставках, рекламу.

Как уточнил министр, в секторе малого и среднего предпринимательства региона с учетом самозанятых и ИП сейчас занято более 345 тыс. человек. Это более трети от занятых в экономике региона. За 2023 год показатель вырос на 9,7%. 

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Саратовская область
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