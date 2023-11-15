15 ноября, 03:08

В Хабаровском крае благоустроили свыше 80 скверов и парков с начала года

На проведение работ выделили почти 370 млн рублей

ТАСС, 15 ноября. Более 80 скверов и парков благоустроили в городах и селах Хабаровского края с начала года по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщили в краевом правительстве.

"По президентскому национальному проекту "Жилье и городская среда" в 2023 году благоустроены уже 82 общественные территории, еще 5 будут сданы до 1 декабря. На обустройство новых мест отдыха для жителей края было выделено почти 370 млн рублей, большая часть - из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

В 2023 году в проекте участвуют 49 муниципалитетов края. Территории для благоустройства определили местные жители во время ежегодного всероссийского онлайн-голосования.

В 2022 году в крае благоустроили 93 общественные территории. В целом с 2019 года в регионе благоустроено более 560 парков, скверов, площадей, детских и спортивных площадок, на что направлено около 2 млрд рублей. 

Теги:
РоссияХабаровский край
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