15 ноября, 03:20,
обновлено 15 ноября, 03:38

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан создадут проект по экспорту зеленой энергии в Европу

Стороны подписали совместное коммюнике

АСТАНА, 15 ноября. /ТАСС/. Азербайджан, Казахстан и Узбекистан договорились о подготовке технического задания и последующем создании совместного предприятия по экспорту зеленой энергии в Европу. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского министерства энергетики.

"Соответствующее соглашение было достигнуто на прошедшей в городе Баку встрече министров энергетики и экономики Азербайджана, Узбекистана и Казахстана по обсуждению перспектив экспорта электроэнергии из стран Центральной Азии в Европу через территорию Азербайджана. По итогам встречи главы ведомств подписали совместное коммюнике, в котором отметили потенциал стран в области возобновляемой энергии и готовность присоединиться к проекту экспорта электроэнергии, полученной из альтернативных источников, в Европу", - говорится в сообщении.

Участники встречи пришли в том числе к соглашению о создании совместной рабочей группы для разработки технического задания по сотрудничеству в сфере энергетического обмена с акцентом на возобновляемые источники энергии, а также в области разработки и экспорта зеленого водорода, зеленого аммиака и создания сопутствующей инфраструктуры.

"На основе разработанного и утвержденного технического задания будет объявлен тендер на подготовку предварительного технико-экономического обоснования. Также участники договорились изучить перспективу создания совместного предприятия для реализации проекта", - пояснили в Минэнерго Казахстана.

Следующая встреча на уровне министров экономики и энергетики трех стран пройдет в столице Узбекистана. 

Теги:
АзербайджанКазахстанУзбекистан
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