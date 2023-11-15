15 ноября, 03:55

Индия присоединилась к соглашению IPEF о стабильности цепочек поставок

Участницами Индо-Тихоокеанской экономической инициативы являются 14 экономик

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 ноября. /ТАСС/. Индия подписала соглашение Индо-Тихоокеанской экономической инициативы (IPEF) о стабильности цепочек поставок. Об этом сообщил в социальной сети Х (ранее Twitter) министр промышленности и торговли Индии Пиюш Гоял.

"Индия присоединяется к США и другим 12 партнерам по Индо-Тихоокеанской экономической инициативе, подписывая соглашение IPEF об устойчивости цепочек поставок", - написал он.

По словам индийского министра, "это первое в своем роде международное соглашение, которое укрепит глобальные цепочки поставок, будет способствовать адаптивности, стабильности и устойчивости".

Весной 2022 года американский лидер Джо Байден объявил о запуске Индо-Тихоокеанской экономической инициативы. Ее участницами являются 14 экономик. Помимо США, среди них в том числе Австралия, Вьетнам, Индия, Южная Корея, Япония. Китая в их числе нет. Как отмечали эксперты, Вашингтон надеется убедить страны региона в том, что IPEF может быть альтернативой активному развитию экономических связей с Пекином.

Соглашение об устойчивости цепочек поставок было разработано весной этого года в ходе министерской встречи IPEF в Детройте. Стороны взяли на себя обязательство предпринимать шаги с целью повышения устойчивости, эффективности, производительности, прозрачности, диверсификации, безопасности цепочек поставок как в рамках совместной деятельности, так и индивидуально.

Эти процессы предусматривают взаимодействие с бизнесом, использование технического потенциала, наращивание инвестиций в критически важные отрасли, ключевые товары, физическую и цифровую инфраструктуру, транспорт и проекты в сфере рабочей силы. 

Теги:
Индия
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