Госстат КНР исключил дефляцию в Китае

Ситуация с низкими ценами в стране постепенно смягчится, заявила представитель ведомства Лю Айхуа

ПЕКИН, 15 ноября. /ТАСС/. Ситуация со снижением цен на товары в КНР постепенно смягчается, и дефляция в стране не произойдет. Об этом заявила официальный представитель Государственного статистического управления КНР Лю Айхуа.

"Ситуация с низкими ценами постепенно смягчится, дефляция не произойдет", - сказала она.

В октябре индекс потребительских цен (CPI) Китая - ключевой показатель уровня инфляции - снизился на 0,2 п.п. по сравнению с прошлым годом и на 0,1 п.п. по сравнению с сентябрем.

Лю Айхуа отметила, что это произошло главным образом из-за снижения цен на продукты питания. Оно было вызвано относительно сильным предложением со стороны сельскохозяйственного производства, а также падением потребительского спроса после осенних праздников (Праздник середины осени и День образования КНР). Цены на непродовольственные продукты в прошлом месяце росли.

Лю Айхуа добавила, что основные факторы, влияющие на уровень цен, имеют тенденцию к улучшению. В частности, спрос на товары и услуги продолжает восстанавливаться, сказала она.

С апреля CPI в Китае колеблется у нулевой отметки. В июле Госстат КНР зафиксировал отрицательное значение минус 0,3%. Согласно официальной статистике, в 2021 и 2022 годах индекс CPI в Китае составил 0,9% и 2% соответственно. Целевой показатель на 2023 год установлен на уровне 3%.