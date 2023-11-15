В Херсонской области 15 инвесторов подали заявки на участие в СЭЗ

По словам министра экономического развития региона Эрвина Мусаева, один из них готов вложить около 8-9 млрд рублей в аграрный сектор

ГЕНИЧЕСК, 15 ноября. /ТАСС/. На участие в свободной экономической зоне (СЭЗ) в Херсонской области через Фонд развития территорий подано 15 заявок инвесторов, сообщил ТАСС министр экономического развития региона Эрвин Мусаев.

"Сейчас через Фонд развития территорий подано около 15 заявок инвесторов, 4 из которых находятся в активной стадии подготовки пакета документов. Инвесторы достаточно крупные, один из инвесторов готов вложить около 8-9 млрд рублей в аграрный сектор нашей области", - сказал Мусаев.

Он отметил, что "процесс сотрудничества между инвестором, областью и Фондом развития территорий как оператора свободной экономической зоны (СЭЗ) сейчас продолжается". "Думаю, в ближайшее время после принятия закона об инвестиционной деятельности они смогут приступить к активной фазе развития своих проектов. Сейчас необходимо понимать, что наша область открыта для всех видов инвестиций. <...> Есть высокая необходимость передачи этой инфраструктуры нашим отечественным инвесторам с целью создания работающей экономики с реальными рабочими местами, с поступлением налогов в бюджеты всех уровней и восстановления мирной жизни", - добавил Мусаев.

По его словам, все инвесторы, которые начнут работать в Херсонской области, кроме льготного движимого и недвижимого имущества в пользование, льготных кредитов и грантовой поддержки, смогут также получить помощь в виде технического подключения к существующим сетям, что значительно снизит стоимость реализации инвестиционных проектов.

"Минэкономразвития Херсонской области как представитель правительства Херсонской области готово к сотрудничеству с разными инвесторами в формате ВКС, консультациям, обсуждению и всестороннему содействию развитию экономики области", - подчеркнул Мусаев.

Министр добавил, что в Херсонской области внедряют Регинвестстандарт, чтобы создать благоприятные условия для притока инвестиций. "Этим займется инвестиционный комитет, деятельность которого будет координировать Министерство экономического развития Херсонской области. У нас заработает Агентство инвестиционного развития, которое будет помогать инвесторам подбирать объекты для инвестирования, оказывать содействие в техническом подключении к сетям. А еще у нас появится инвестиционный портал - это очень удобный ресурс для инвестора, на котором любой желающий сможет ознакомиться с информацией об объектах недвижимости, открытых для инвестиций, или, например, предложить проекты для государственно-частного партнерства. Все это будет реализовано уже в ближайший год. Работу по привлечению инвестиций в Херсонскую область мы начинаем сразу после принятия соответствующего регионального закона в декабре этого года", - рассказал Мусаев.

СЭЗ в новых регионах

СЭЗ на территории новых регионов создана 24 июня, она будет работать до 31 января 2050 года, этот срок может быть продлен или прекращен досрочно. Свободная экономическая зона предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, а также иные меры.