В Приморье заявили об увеличении субсидии для птицефабрик в два раза

Это связано с ростом цен на куриное яйцо

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Приморья прияли решение удвоить поддержку птицефабрик из-за роста цен на куриное яйцо на фоне сложной экономической ситуации в секторе и проблем с кормами после наводнения, сообщила пресс-служба правительства Приморья.

"Субсидия до конца года будет увеличена в 2 раза и составит 2 рубля на 1 яйцо. Также прорабатываем вопрос с Минсельхозом РФ о завозе недостающих кормов для птицы по льготному тарифу из Сибири", - процитировала пресс-служба министра сельского хозяйства края Андрея Бронца.

Ранее птицефабрика "Уссурийская" обращалась в Минсельхоз Приморья с проблемными вопросами: из-за стихии погибла большая часть посевов ранних зерновых - основного корма для яйценосной птицы; подорожали запчасти для оборудования; систематическая нехватка рабочей силы на предприятии требует увеличения заработной платы.

Как сообщило правительство региона, в настоящее время жители края по акции "Доступное Приморье" могут приобрести 10 яиц второй категории за 99,9 рубля. Яйца первой категории и отборные продаются в торговых сетях по цене от 130 до 146 рублей и 153-170 рублей за десяток соответственно.

Федеральная антимонопольная служба России направила запросы компаниям-производителям о формировании цен на выпускаемую продукцию. В связи с ростом цен на яйца в регионах кабмин принимает ряд мер.