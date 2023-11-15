15 ноября, 05:07

В Японии снизят налоги корпорациям, производящим электромобили

Мера распространится также на компании, разрабатывающие и выпускающие авиационное биотопливо, при сжигании которого выбрасывается пониженное количество углекислого газа

ТОКИО, 15 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии намерено снизить корпоративный налог для компаний, которые будут осуществлять инвестиции в шести стратегически важных областях, включая производство новых типов полупроводников, электромобилей и аккумуляторов-накопителей особой емкости. Соответствующее законодательство предполагается ввести в действие в 2024 финансовом году, сообщила газета Sankei.

В категорию стратегически важных отраслей экономики включены также разработка и выпуск авиационного биотоплива, при сжигании которого выбрасывается пониженное количество углекислого газа. Налоги будут снижать также производителям так называемой зеленой стали, изготовление которой сопровождается пониженной эмиссией углекислоты, а также "зеленых химикалий" на основе растительных и других экологически инертных материалов.

В Японии предполагается к 2050 году полностью прекратить промышленные и автомобильные выбросы углекислого газа в атмосферу. К 2030 году их предполагается сократить на 46% по сравнению с уровнем 2013 года. 

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