15 ноября, 05:36

В Горном Алтае направят более 500 млн рублей на развитие туризма до 2026 года

Основной целью государственной программы является создание условий для повышения конкурентоспособности туристского рынка региона

ТАСС, 15 ноября. Власти Республики Алтай в рамках государственной программы планируют направить более 500 млн рублей на развитие туротрасли до 2026 года, из них более 461 млн запланировано на 2024 год. Данные об этом размещены в проекте государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма", размещенном на сайте Госсобрания региона.

"Ресурсное обеспечение [программы]: 2024 год - 461,3 млн рублей, 2025 год - 22,6 млн рублей, 2026 год - 22,7 млн рублей", - сказано в проекте.

Как сообщили ТАСС в Министерстве туризма Республики Алтай, основной целью государственной программы является создание условий для повышения конкурентоспособности туристского рынка региона, удовлетворяющего потребностям российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.

"На развитие туристско-рекреационной инфраструктуры [предусмотрено в 2024 году] 284,68 млн рублей, на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере туризма - 154,38 млн рублей, на обеспечение реализации государственных функций и полномочий - 22,07 млн рублей", - сообщили в ведомстве, отметив, что ежегодный прирост туристического потока до 2026 года запланирован не менее чем в 3%.

Наибольшая часть средств, предусмотренная госпрограммой, приходится на поддержку инвестиционных проектов в рамках создания или реконструкции обеспечивающей инфраструктуры, обустройства мест отдыха объектов придорожного сервиса, объектов туристского показа и посещения.

Туризм в Республике Алтай является одной из основных отраслей экономики региона, а также важным источником дохода. В 2022 году количество туристов, побывавших в регионе, превысило 2,5 млн человек. Среди активных видов отдыха наибольший объем занимают летние экологические и культурно-познавательные путешествия и экскурсии, связанные с организацией автомобильных, пеших, конных, водных, альпинистских, охотничьих, рыболовных, спелеологических и иных видов отдыха, связанных с посещением природных и культурно-исторических объектов и территорий. 

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