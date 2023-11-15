Судно российской экспедиции Russian Ocean Way не могут застраховать из-за санкций

Оно не может остановиться ни в одной марине, сообщил экипаж

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Новое судно российской кругосветной экспедиции Russian Ocean Way во время стоянки в городе Кэрнсе на северо-востоке Австралии не смогло остановиться ни в одной марине из-за отсутствия страховки. Об этом говорится в Telegram-канале экспедиции.

Экспедиция "По пути русских кругосветных мореплавателей" стартовала в 2021 году из Кронштадта. В начале сентябре 2023 года недалеко от Австралии на надувной катамаран путешественников напали акулы. Экипаж спасли, но участники экспедиции остались без судна и оборудования. После этого один из меценатов в Австралии предоставил твердокорпусный парусник. 7 ноября экспедиция продолжилась из города Таунсвилл, зайдя в город Кэрнс.

"Нас не приняли ни в одну марину, так как без страховки заход запрещен. Наши попытки застраховать лодку в различных компаниях Австралии и Европы были отклонены по причине санкций против России. Но мы активно решаем этот вопрос", - приводятся в сообщении слова руководителя экспедиции Евгения Ковалевского.

Исполнительный директор Томского отделения Русского географического общества, руководитель берегового штаба экспедиции Юлия Калюжная уточнила ТАСС, что яхта в это время стояла на якоре в 500 м от причала. Добираться до берега экипажу приходилось на шлюпке.

После плановой стоянки в Кэрнсе экипаж вышел в море 15 ноября в сторону острова Четверг на севере Австралии. После этого экспедиция обогнет австралийский континент с севера и направится на остров Ломбок.

Об экспедиции

Капитан Станислав Березкин (Новосибирск) и руководитель экспедиции Евгений Ковалевский (Томск) начали свою экспедицию "По пути русских кругосветных мореплавателей", проходящую под эгидой Томского отделения Русского географического общества, 1 июля 2021. Она проходит по тем же маршрутам, которыми когда-то следовали Иван Крузенштерн (1770-1846), Федор Литке (1797-1882) и Фаддей Беллинсгаузен (1778-1852). Общая протяженность маршрута - около 35 тыс. морских миль. Проект поддержан Фондом президентских грантов.

28 февраля путешественники начали пересекать Тихий океан, где потерпели крушение и потеряли тримаран. Для продолжения экспедиции они использовали похожее судно - парусный надувной катамаран.