"Транспорт будущего" договорился о производстве беспилотников в Индии

Генеральный директор Sasaa Eelectronics Pprivate Llimited Ракеш Гоел отметил, что первые шаги по производству начнутся в марте 2024 года

ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Российская компания "Транспорт будущего" и крупный индийский производитель микроэлектроники Sasaa Eelectronics Pprivate Llimited заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется создание совместного производства и разработка моделей беспилотников для доставки грузов и мониторинга. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания документа на полях Dubai Airshow 2023.

Генеральный директор индийской компании Ракеш Гоел отметил, что первые шаги по производству компонентов для беспилотников начнутся в марте 2024 года. При этом объем инвестиций в проект, по его словам, составит менее $10 млн, поскольку у Sasaa Electronics уже есть достаточное количество производственной инфраструктуры.

Глава "Транспорта будущего" Юрий Козаренко в свою очередь подчеркнул, что на первом этапе компания ставит своей целью развернуть производство и выстроить бизнес-модель в Индии. "Но, конечно, и нам, и нашим партнерам интересно реализовываться и в других направлениях и странах, о чем мы сегодня ведем следующий этап наших переговоров", - добавил он.

По данным российской компании, уже к 2030 году рынок БПЛА в Индии достигнет $5 млрд. "Транспорт будущего" и Sasaa Electronics планируют занять не менее 25% рынка, что в потенциале будет приносить до $1,3 млрд выручки в год.

Компания "Транспорт будущего" занимается разработкой беспилотных авиационных систем гражданского назначения: для доставки пассажиров и грузов в труднодоступные места, помощи при ликвидации ЧС, мониторинга сельхозугодий. Сейчас модельный ряд компании представлен двумя ключевыми модификациями: аэротакси и грузовым 700 кг БАС.