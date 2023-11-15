Казахстан официально запустил цифровой тенге

В 2024 году в Казахстане рассчитывают "на масштабное развитие платформы" совместно с партнерами республики, участниками финансового рынка", отметил председатель Национальной платежной корпорации Бинур Жаленов

АЛМА-АТА, 15 ноября. /ТАСС/. Церемония запуска цифрового тенге (ЦТ) состоялась в Казахстане в рамках ХI Конгресса финансистов Казахстана. Председатель Национальной платежной корпорации Бинур Жаленов провел первую транзакцию ЦТ.

"Отмечу, что данная реализация - это первая в мире дебетовая платежная карта, привязанная к счету в цифровой валюте центрального банка", - сказал Жаленов на церемонии.

По его словам, в Казахстане "построили технологию, которая интегрирует действующие платежные карты с платформой цифрового тенге, это позволяет расплачиваться в цифровых тенге в любой точке мира, где бы вы ни находились, с помощью ApplePay, SamsungPay и других устройств". Жаленков сообщил, что в 2024 году в Казахстане рассчитывают "на масштабное развитие платформы" совместно с партнерами республики, участниками финансового рынка".

Ранее Национальный банк Казахстана сообщал, что разрабатывает третью форму национальной валюты - цифровой тенге, который будет повсеместно приниматься как законное средство оплаты и "выполнять все функции классических денег для всех субъектов экономики".

В 2021 году Нацбанк Казахстана реализовал пилотный проект "Цифровой тенге" для проверки жизнеспособности концепции цифровой валюты. В 2022 году финансовый регулятор продолжил исследование выгоды и издержек от возможного внедрения цифрового тенге. Было проведено тестирование платформы цифрового тенге с реальными потребителями и торгово-сервисными предприятиями.