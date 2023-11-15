Московские рестораторы добровольно устранили почти 85% нарушений при установке летних кафе

Разобрать веранды необходимо до 15 ноября

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Сезон летних веранд в Москве длится с 1 апреля по 1 ноября. В этом году специалисты выявили в их работе более 860 нарушений, почти 85% из которых владельцы заведений устранили добровольно, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости столицы Иван Бобров.

"За сезон инспекторы зафиксировали свыше 1 тыс. нарушений, например, около половины летних кафе превысили разрешенную площадь размещения или были установлены раньше срока. После проведения консультаций большая часть из них - 863 - были устранены в добровольном порядке, что составило 84,2% от общего количества выявленных нарушений", - сказал Бобров, слова которого приводит пресс-служба инспекции.

Как отметили в ведомстве, все летние веранды в Москве должны быть внесены в утвержденную схему размещения. В этом году в нее было включено свыше 3,6 тыс. сезонных кафе. Контроль за соблюдением правил размещения таких объектов осуществляет Госинспекция по недвижимости.

Бобров напомнил, что сезон работы летних кафе уже завершен, а разобрать веранды необходимо до 15 ноября. Исключение составляют конструкции сезонных заведений, которые были размещены на внешних поверхностях зданий (крыши, стилобаты), а также в границах арендуемых земельных участков. В этих случаях разрешено оставить веранду на зиму, но эксплуатировать ее запрещено.