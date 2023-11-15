15 ноября, 07:14

На Украине назвали катастрофой забастовку польских перевозчиков

Стоимость логистики существенно дорожает для украинских экспортеров и импортеров, это приведет к росту цен на товары и срыву многих контрактов, отметили представители компаний и объединений

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Стоимость логистики существенно дорожает для украинских экспортеров и импортеров из-за забастовки польских перевозчиков. Это приведет к росту цен на товары и срыву многих контрактов. Об этом изданию "Страна" рассказали представители украинских компаний и объединений.

"Это катастрофа. Если забастовка продлится еще несколько недель, финансовый год для нас уже можно считать закрытым, так как с середины декабря начнется традиционное рождественское затишье в Европе", - рассказал глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин. По его словам, огромные убытки понесут и перевозчики, и заказчики, и украинская экономика в целом.

Глава секретариата Совета предпринимателей при кабинете министров Украины Андрей Забловский также указал на угрозу срыва контрактов. "Каждый день блокировки ключевых пунктов пропуска на украинско-польской границе - это существенное повышение стоимости логистики для наших импортеров и экспортеров, что приведет к повышению цен на товары на 7-10%. Но дело не только в ценниках. Есть риски срыва многих контрактов, украинская продукция таким образом выдавливается не только с европейского, но и с мировых рынков", - сказал он.

Отмечается, что в ноябре - декабре проводится заключение договоров на следующий год. Однако теперь в Европе опасаются продлевать контракты с украинскими компаниями, так как к условиям боевых действий добавляются проблемы с логистикой. Некоторые компании уже начали сокращать объемы заказов и пытаются заместить украинскую продукцию в том числе польской. "Через польскую границу идет до 50% всего украинского импорта и экспорта, поэтому будут серьезные последствия", - подчеркнул глава ассоциации международных экспедиторов и владелец транспортной компании Виктор Берестенко.

В Ассоциации международных перевозчиков Украины также рассказали, что у водителей, ожидающих возможности пересечь границу, уже начались проблемы с едой и водой, заканчивается топливо. "Уже нужно думать о вывозе водителей, они же не могут жить в фурах неделями, есть, в конце концов, бытовые и гигиенические потребности, обеспечить которые в очередях просто нереально. Но если начнем вывозить водителей, возникает вопрос парковки множества машин. То есть ситуация крайне сложная", - добавил Балин.

С 6 ноября польские перевозчики заблокировали три КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. Водители грузовиков вынуждены стоять в многокилометровых очередях сутками. Они также пытаются искать объездные пути, что приводит к созданию заторов в соседних странах. 

Теги:
УкраинаПольша
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация