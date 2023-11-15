На Украине назвали катастрофой забастовку польских перевозчиков

Стоимость логистики существенно дорожает для украинских экспортеров и импортеров, это приведет к росту цен на товары и срыву многих контрактов, отметили представители компаний и объединений

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Стоимость логистики существенно дорожает для украинских экспортеров и импортеров из-за забастовки польских перевозчиков. Это приведет к росту цен на товары и срыву многих контрактов. Об этом изданию "Страна" рассказали представители украинских компаний и объединений.

"Это катастрофа. Если забастовка продлится еще несколько недель, финансовый год для нас уже можно считать закрытым, так как с середины декабря начнется традиционное рождественское затишье в Европе", - рассказал глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин. По его словам, огромные убытки понесут и перевозчики, и заказчики, и украинская экономика в целом.

Глава секретариата Совета предпринимателей при кабинете министров Украины Андрей Забловский также указал на угрозу срыва контрактов. "Каждый день блокировки ключевых пунктов пропуска на украинско-польской границе - это существенное повышение стоимости логистики для наших импортеров и экспортеров, что приведет к повышению цен на товары на 7-10%. Но дело не только в ценниках. Есть риски срыва многих контрактов, украинская продукция таким образом выдавливается не только с европейского, но и с мировых рынков", - сказал он.

Отмечается, что в ноябре - декабре проводится заключение договоров на следующий год. Однако теперь в Европе опасаются продлевать контракты с украинскими компаниями, так как к условиям боевых действий добавляются проблемы с логистикой. Некоторые компании уже начали сокращать объемы заказов и пытаются заместить украинскую продукцию в том числе польской. "Через польскую границу идет до 50% всего украинского импорта и экспорта, поэтому будут серьезные последствия", - подчеркнул глава ассоциации международных экспедиторов и владелец транспортной компании Виктор Берестенко.

В Ассоциации международных перевозчиков Украины также рассказали, что у водителей, ожидающих возможности пересечь границу, уже начались проблемы с едой и водой, заканчивается топливо. "Уже нужно думать о вывозе водителей, они же не могут жить в фурах неделями, есть, в конце концов, бытовые и гигиенические потребности, обеспечить которые в очередях просто нереально. Но если начнем вывозить водителей, возникает вопрос парковки множества машин. То есть ситуация крайне сложная", - добавил Балин.

С 6 ноября польские перевозчики заблокировали три КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. Водители грузовиков вынуждены стоять в многокилометровых очередях сутками. Они также пытаются искать объездные пути, что приводит к созданию заторов в соседних странах.