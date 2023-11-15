Минпромторг заявил о необходимости ввести регулирование рынка маркетплейсов

Глава департамента внутренней торговли ведомства Никита Кузнецов отметил, что "никакой федеральной сети не придет в голову менять условия договора раз в неделю или раз в две недели"

НОВОСИБИРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Необходимо ввести регулирование рынка маркетплейсов в России. Об этом сообщил на пленарном заседании форума "Дни ретейла в Сибири" глава департамента внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов.

"Мы вплотную подошли к тому, что сегмент маркетплейсов должен быть урегулирован. Не может быть такой ситуации, когда сегмент в несколько триллионов рублей оборота практически нерегулируемый. У нас здесь представители федерального сетевого ретейла, они прекрасно знают, как он зарегулирован. Он не сверхъестественно зарегулирован, но он отрегулирован, там есть твердые правила. Во всяком случае, никакой федеральной сети не придет в голову менять условия договора раз в неделю или раз в две недели. У маркетплейсов это обычная ситуация, когда один из сотен тысяч продавцов открывает утром электронную почту, а там им новый закон пришел. Рынок, к сожалению, сам не может отрегулировать, поэтому придется взяться за дело нам", - сказал Кузнецов.

С 15 по 17 ноября в Новосибирске проходит Межрегиональный форум бизнеса и власти "Дни ретейла в Сибири" - отраслевое мероприятие для профессионалов и экспертов в сфере розничной торговли в Сибирском федеральном округе. Участники форума обсудят текущую ситуацию на розничном рынке и современные тренды розничной торговли.