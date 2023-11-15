МЭР: в России нет необходимости продлевать освобождение турбизнеса от взносов в фонды

В министерстве отметили, что эти фонды направлены, в первую очередь, на защиту прав туристов

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Продление действующей меры по освобождению туроператоров от уплаты взносов в фонд персональной ответственности и в резервный фонд, учитывая восстановление российского туристического рынка, не требуется. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Ранее газета "Известия" написала, что Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась в Госдуму с просьбой повлиять на решение МЭР не продлевать на 2024 год мораторий на уплату турбизнесом взносов в фонд персональной ответственности и резервный фонд, в которые до пандемии собирали с компаний средства для оказания помощи туристам в чрезвычайных ситуациях. По мнению бизнеса, отказ от этой льготы приведет к удорожанию туристических путевок.

"Мы находимся в диалоге с АТОР и в курсе данного предложения. Совместно с депутатским корпусом приняли решение, что, учитывая восстановление туристического рынка, - в том числе восстановление турпотока в такие страны, как Турция, Египет, Таиланд и другие - продление действующей меры по освобождению туроператоров от уплаты взносов в фонды персональной ответственности и резервный фонд не требуется", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что эти фонды направлены, в первую очередь, на защиту прав туристов. Льгота была введена в период коронавирусных ограничений для поддержки отрасли. А сейчас ее динамика активно растет: по данным Росстата, турпоток по России увеличился за год на 16,5%, что коррелируется с динамикой туроператорских продаж.

Кроме того, в 2023 году уже введено несколько льгот для турбизнеса. В частности, для туроператоров, работающих в сфере внутреннего туризма, установлен нулевой НДС, а также продлена льготная ставка страхования ответственности туроператоров по внутреннему и въездному туризму до апреля 2025 года. Также на период с 1 сентября до 15 ноября продлена отсрочка ответственности за невнесение данных в систему "Электронная путевка", подчеркнули в министерстве.