15 ноября, 06:41

Между Приморьем и Китаем открыли первые на Дальнем Востоке почтовые ж/д перевозки

Вагоны будут курсировать между Уссурийском и Хуньчунем три раза в неделю

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноября. /ТАСС/. Первый в Дальневосточном федеральном округе почтовый поезд между Россией и Китаем начал курсировать через Приморский край, сообщает пресс-служба правительства региона. Это поможет сократить время почтовых отправлений в пути на 5-7 дней.

"Регулярные грузоперевозки в почтово-багажных вагонах запустили между Россией и КНР. Вагоны будут курсировать между Уссурийском и Хуньчунем три раза в неделю. Новый сервис создан РЖД совместно с Почтой России", - говорится в сообщении.

Как подтвердили ТАСС в пресс-службе "Почты России", это первый трансграничный почтовый поезд на Дальнем Востоке, он уже прибыл на станцию Уссурийск. Из него выгрузили более 13 тыс. посылок общим весом свыше 9 тонн. Далее груз отправили в сортировочный центр во Владивостоке.

"Новое логистическое решение - альтернатива авто- и авиационным грузоперевозкам по скорости доставки и стоимости. Скорость доставки отправлений из Китая для получателей из Сибири и Дальнего Востока сократится на пять-семь дней, а стоимость снизится на 30% по сравнению с доставкой автотранспортом", - сообщает пресс-служба РЖД. 

Теги:
РоссияКитайПриморский край
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