Подмосковные предприниматели могут принять участие в бизнес-туре по производствам

Гостей будут принимать 10 подмосковных предприятий

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Серия бизнес-визитов на производства Московской области стартует 20 ноября, участниками могут стать предприниматели Подмосковья. Для них будут организованы экскурсии по производству, мастер-классы, а также круглые столы с руководством компаний, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Участники познакомятся с бизнес-моделями предприятий из сегмента МСП. Гостей будут принимать 10 подмосковных предприятий: Гжельский завод художественной росписи, кабельный завод АО "СПКБ Техно", производственная компания "Пластик Он Лайн", ферма "Веселая корова", мануфактура "Душистые радости" и другие", - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, ознакомиться с календарем бизнес-визитов и зарегистрироваться можно до 20 ноября на сайте. Один участник сможет посетить одно предприятие.

"Цикл мероприятий организован центром "Мой бизнес" Московской области в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России [Владимир Путин] и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Следить за анонсами мероприятий для бизнеса можно в календаре на инвестпортале Московской области и в Telegram-канале "Мой бизнес Подмосковье". Возрастное ограничение 18+", - заключили в пресс-службе.