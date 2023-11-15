15 ноября, 07:04

Подмосковные предприниматели могут принять участие в бизнес-туре по производствам

Гостей будут принимать 10 подмосковных предприятий

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Серия бизнес-визитов на производства Московской области стартует 20 ноября, участниками могут стать предприниматели Подмосковья. Для них будут организованы экскурсии по производству, мастер-классы, а также круглые столы с руководством компаний, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Участники познакомятся с бизнес-моделями предприятий из сегмента МСП. Гостей будут принимать 10 подмосковных предприятий: Гжельский завод художественной росписи, кабельный завод АО "СПКБ Техно", производственная компания "Пластик Он Лайн", ферма "Веселая корова", мануфактура "Душистые радости" и другие", - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, ознакомиться с календарем бизнес-визитов и зарегистрироваться можно до 20 ноября на сайте. Один участник сможет посетить одно предприятие.

"Цикл мероприятий организован центром "Мой бизнес" Московской области в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России [Владимир Путин] и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Следить за анонсами мероприятий для бизнеса можно в календаре на инвестпортале Московской области и в Telegram-канале "Мой бизнес Подмосковье". Возрастное ограничение 18+", - заключили в пресс-службе. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация