15 ноября, 07:00,
обновлено 15 ноября, 07:04

"Ростелеком" планирует выплатить windfall tax в размере около 700 млн рублей в ноябре

Президент Владимир Путин ранее подписал закон, устанавливающий 10-процентный налог на сверхприбыль для крупных компаний

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. "Ростелеком" до конца ноября 2023 года выплатит обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль (windfall tax) в размере около 700 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС первый вице-президент - финансовый директор компании Сергей Анохин.

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"Для "Ростелекома" сумма [платежа] составит около 700 млн рублей при выплате в этом году, что мы сделаем до конца ноября", - сказал Анохин.

4 августа 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий 10-процентный налог на сверхприбыль для крупных компаний. Единовременный налог на сверхприбыль заплатят крупные компании, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 год превысила 1 млрд рублей, с несколькими исключениями по сферам деятельности компаний.

Налоговая база для налога рассчитывается как прирост средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год, а налоговая ставка устанавливается в размере 10%. В случае фактического перечисления в 2023 году определенной суммы денежных средств (обеспечительного платежа) в федеральный бюджет размер налога может быть равен величине, исчисленной по ставке 5%, а эти перечисленные средства будут зачтены в счет уплаты налога на сверхприбыль, указывали в правительстве. 

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