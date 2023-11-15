Российский рынок акций незначительно снижался в начале торгов

Курс доллара на торгах Мосбиржи опустился до 90,27 рубля

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует снижение ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Мосбиржи снижался на 0,53%, до 3 195,43 пункта, индекс РТС вырос на 0,01%, до 1 117,04 пункта, сообщали данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи снижался до 3 194,24 пункта (-0,56%), индекс РТС находился на уровне 1 115,46 пункта (-0,14%).

По данным биржи на 10:15 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,44% и находится на уровне 3 198,19 пункта, индекс РТС - на 0,08%, до 1 116,07 пункта.

Курс доллара на торгах Мосбиржи снижался на 0,37%, до 90,27 рубля, а евро - на 0,02% до 98,1 рубля. Курс юаня находится на уровне 12,448 рубля (-0,18%).