15 ноября, 07:01,
обновлено 15 ноября, 07:32

Эксперимент по маркировке ветпрепаратов может начаться с 1 декабря

Егор Алеев/ ТАСС
© Егор Алеев/ ТАСС

По оценке Высшей школы экономики, доля незаконного оборота таких препаратов в 2022 году составила 25%

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Минпромторг предложил с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года провести эксперимент по маркировке ветеринарных препаратов, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

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"Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предлагает с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года провести эксперимент по маркировке препаратов для ветеринарного применения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по оценке Высшей школы экономики, доля незаконного оборота таких препаратов в 2022 году составила 25%, в 2021 году этот показатель был на уровне 23%.

Уточняется, что при принятии правительством решения о проведении эксперимента, участникам будет предоставлена возможность протестировать основные процессы по маркировке товаров и работе в информационной системе маркировки. "На период проведения требований ЦРПТ и его технологические партнеры на безвозмездной основе предоставляют участникам соответствующее оборудование для нанесения и считывания средств идентификации, а также методологическую, консультационную поддержку и выезд технических специалистов", - добавляется в сообщении.

"Учитывая добровольный характер эксперимента, а также отсутствие платы за коды маркировки, участие в эксперименте не потребует от участников оборота ветеринарных препаратов дополнительного финансирования. По расчетам НИУ "Высшая школа экономики" и НИФИ Минфина России, в случае принятия правительством решения о введении обязательной маркировки ветеринарных препаратов средствами идентификации маркировка не окажет существенного влияния на себестоимость продукции", - добавляется в сообщении министерства.

Как отмечает министерство, введение маркировки ветпрепаратов позволит также дополнительно обеспечить прослеживаемость этилового спирта, применяемого при производстве, с учетом интеграции с ЕГАИС. "А это снизит риски использования спирта, предназначенного для производства ветпрепаратов, при незаконном производстве алкогольной продукции", - поясняется в сообщении. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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