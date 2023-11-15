Росимущество передало Ростеху акции АО "Мосэлектронпроект"

Процедуру передачи провели в качестве имущественного взноса РФ, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Росимущество передало госкорпорации "Ростех" акции АО "Мосэлектронпроект" в качестве имущественного взноса РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Федеральное агентство по управлению государственным имуществом обеспечило передачу акций АО "Мосэлектронпроект" государственной корпорации "Ростех" в качестве имущественного взноса Российской Федерации", - сообщается в публикации.

Работа проведена в во исполнение указа президента РФ от 31.03.2023 N 228 "Об имущественном взносе Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех".

Акционерное общество "Мосэлектронпроект" является ведущим проектным институтом в отрасли электронной промышленности России. Оказывает услуги промышленного проектирования, промышленного строительства, поставки технологического и инженерного оборудования, разработки цифровых информационных моделей автоматизированных систем по сбору и анализу данных и многие другие. В настоящее время компания выполняет работы, связанные со строительством, реконструкцией, техническим перевооружением и созданием производственных мощностей предприятий, находящихся в ведении Минпромторга, Минобороны, Минцифры, ФСБ, Минтранса России, Роскосмоса и других ведомств.