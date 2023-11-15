15 ноября, 07:15

Совет директоров Whoosh утвердил программу buyback

Она будет действовать до 31 мая 2025 года включительно

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Совет директоров кикшерингового сервиса Whoosh утвердил программу выкупа собственных акций (buyback), а также программу долгосрочной мотивации сотрудников. Об этом говорится в материалах компании.

"Совет директоров ПАО "Вуш холдинг" утвердил программу долгосрочной мотивации сотрудников и первый этап проекта выкупа собственных акций, или же байбэка, для формирования опционного пула", - сказано в сообщении.

Программа buyback утверждена для наполнения опционного пула. Так, при совершении сделок по приобретению акций, отмечают в компании, в частности, объем совершенных за день сделок, не должен превышать 10% от среднего ежедневного объема, а максимальное число акций в рамках программы обратного выкупа - 1,5 млн штук.

"Программа байбэка действует до 31 мая 2025 года включительно", - добавили в Whoosh.

Программа долгосрочной мотивации сотрудников будет действовать с даты утверждения советом директоров по 30 июня 2027 года включительно, максимальное количество акций, приобретаемых в опционный пул, не превышает 4,5 млн штук, что составляет около 4% уставного капитала. Также участники программы имеют право исполнить опционы по номинальной цене по итогам 2024, 2025 и 2026 годов при достижении целевых показателей EBITDA, утвержденных советом директоров. 

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