РЖД планируют получить 12 полностью импортозамещенных "Ласточек" до конца года

Сейчас электропоезд ЭС104 полностью из российских комплектующих проходит сертификацию

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) планируют получить 12 импортозамещенных поездов "Ласточка" до конца 2023 года. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора холдинга Иван Колесников.

"В настоящее время новый электропоезд ЭС104 полностью из российских комплектующих, который произведен холдингом "Синара - транспортные машины", проходит сертификацию. Планируется, что до конца 2023 года компания поставит холдингу РЖД 12 электропоездов",- сказал он.

Колесников добавил, что эти поезда будут обслуживать пассажиров в пригородном сообщении на маршрутах в Пермском крае и Свердловской области.