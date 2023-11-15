Акции Whoosh росли более чем на 2,5%

Положительная динамика отмечена на фоне сообщения об утверждении программы buyback, а также программы долгосрочной мотивации сотрудников

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Акции кикшерингового сервиса Whoosh в начале торгов на Мосбирже росли более чем на 2,5%, свидетельствуют данные торговой площадки. Положительная динамика отмечена на фоне сообщения об утверждении программы выкупа собственных акций (buyback), а также программы долгосрочной мотивации сотрудников.

По данным Мосбиржи на 10:00 мск, акции компании росли на 2,66%, до 229 рублей. К 10:15 мск бумаги замедлили рост и находились на уровне 226,78 рубля (+1,67%).

Whoosh - российский кикшеринговый сервис, по состоянию на конец октября 2023 года компания присутствовала в 53 городах.