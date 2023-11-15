"Элси" после продажи "Сибантрацита" сменила название на "Эльга"

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, соответствующие изменения внесены 14 ноября

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. "УК Эльга-Сибантрацит" ("Элси") после продажи "Сибантрацита" "Башкирскому промышленному холдингу" сменила название на "Эльга", свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Согласно данным реестра, соответствующие изменения внесены 14 ноября. Кроме того, компания сменила название на сайте и в соцсетях бывшей "Элси" на Elga.

Ранее в "Элси" сообщили, что компания продает предприятия сибирского дивизиона компании "Башкирский промышленный холдинг". В "Сибантраците" позднее добавили, что руководство компанией в результате сделки передано прежней команде топ-менеджмента во главе с генеральным директором Сергеем Мельниковым. По данным ЕГРЮЛ, сделка по продаже "Сибантрацита" состоялась в начале ноября, соответствующие изменения в реестр внесены 8 ноября.