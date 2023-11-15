15 ноября, 07:31,
обновлено 15 ноября, 07:39
Динамика ключевой ставки Центробанка

ЦБ готов повышать ключевую ставку, если не увидит устойчивого замедления инфляции

Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

Сейчас она находится на уровне 15% годовых

АЛМА-АТА, 15 ноября. /ТАСС/. Банк России будет готов снова повышать ключевую ставку, если не увидит устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий. Об этом заявила зампред регулятора Ольга Полякова, выступая на ХI Конгрессе финансистов Казахстана.

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"На последних заседаниях мы поднимали ключевую ставку очень ощутимыми шагами и за прошедший период мы подняли ее на 7,5 п.п. - до 15% годовых. При необходимости мы будем готовы сделать это вновь, если мы не увидим признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий", - сказала она. 

Теги:
РоссияДинамика ключевой ставки Центробанка
© Информационное агентство ТАСС
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