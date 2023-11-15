В то же время евро опускался до 97,7 рубля

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей впервые с 27 июля, свидетельствуют данные валютных торгов.

По данным на 10:35 мск, доллар снижался на 0,67%, до 89,99 рубля.

К 10:50 мск курс доллара ускорил снижение и находился на уровне 89,88 рубля (-0,8%). В то же время евро терял 0,43%, опускаясь до 97,7 рубля, курс юаня снижался на 0,58%, до 12,398 рубля.

По данным на 10:50 мск, индекс Мосбиржи находился на отметке в 3 189,93 пункта (-0,7%), индекс РТС рос на 0,11%, до 1 118,23 пункта.