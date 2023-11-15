В ЛНР намерены построить завод полимерной продукции

По совам главы региона Леонида Пасечника, полиэтиленовые трубы будут пользоваться спросом в республике, поскольку ЛНР "совместно с регионами-шефами ведет масштабную модернизацию давно изношенной инфраструктуры"

ЛУГАНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Группа компаний из разных регионов РФ намерена построить в Луганской Народной Республике новый полимерный завод по производству полиэтиленовых труб, сообщил в Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Группа российских компаний проявила заинтересованность в создании своего производства на территории Луганской Народной Республики. <…> На встрече с руководителями компаний обсудили перспективы строительства в нашей республике нового завода полимерной продукции с современной технологией производства полиэтиленовых труб", - написал он.

Пасечник рассказал, что в объединение входит порядка 20 предприятий РФ, работающих по 5 различным производственным направлениям, они более 15 лет занимаются комплексным специализированным строительством.

По его словам, полиэтиленовые трубы будут пользоваться спросом в республике, поскольку ЛНР "совместно с регионами-шефами ведет масштабную модернизацию давно изношенной инфраструктуры". Пасечник отметил, что дал поручение главе правительства ЛНР Сергею Козлову "проработать все нюансы и оказать максимальную поддержку производителям", чтобы строительство завода в республике "началось как можно быстрее".