15 ноября, 07:59,
обновлено 15 ноября, 08:05

"Аэрофлот" планирует запустить прямые рейсы из Красноярска в Пекин

Полеты начнутся с 19 декабря

КРАСНОЯРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Прямые рейсы из Красноярска в столицу КНР начнутся в середине декабря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Красноярска.

"Группа "Аэрофлот" открывает продажи билетов на прямые рейсы из Красноярска в Пекин. Оператор рейсов - авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"). Полеты будут выполняться начиная с 19 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.

Рейсы из Красноярска - по вторникам, четвергам и субботам. Обратный вылет в Красноярск - по средам, пятницам и воскресеньям. Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737.

Ранее гендиректор аэропорта Евгений Владимиров сообщал ТАСС, что рейсы Красноярск - Пекин планируется запустить в ноябре. Затем этот срок был перенесен на декабрь.

С 24 декабря открыты рейсы Красноярск - Харбин (КНР). Их также будет выполнять компания "Россия".

Аэропорт Красноярск построен в 1980 году, с 1993 года имеет статус международного. В декабре 2017 года был открыт новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. м. Аэропорту присвоено имя оперного певца, уроженца Красноярска Дмитрия Хворостовского. "Аэрофлот" открыл в Красноярске второй после московского Шереметьево международный авиационный хаб. 

Теги:
РоссияКитайКрасноярский край
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