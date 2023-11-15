ЕЭК намерена обновить правила производства лекарств

Их дополнят правилами производства высокотехнологичных препаратов

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует обновить правила надлежащих практик производства лекарственных препаратов, дополнив их правилами производства высокотехнологичных препаратов. Об этом сообщила исполнительный директор департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Чинара Мамбеталиева на пресс-конференции, посвященной итогам международного конкурса в фармотрасли "GxP-Профи 2023".

"В ближайших планах комиссии - подготовка обновления разделов правил надлежащей производственной практики союза. Мы планируем ввести раздел по организации производства высокотехнологичных лекарственных препаратов, а также актуализировать производство стерильных лекарственных препаратов", - сказала она.

Глава департамента также отметила, что в настоящее время объединение усилий компаний фармацевтического сектора Евразийского экономического союза (ЕАЭС) является особенно важным, поскольку позволит реализовать инновационный потенциал сектора на территории союза.

"Фармацевтическая отрасль - это одна из наиболее активно развивающихся отраслей промышленности как в силу внешних факторов в виде новых заболеваний, изменений окружающей среды, так и в силу развития смежных технологий в области производства лекарств и появления новых. Реализация профессиональных компетенций и лучших инновационных решений в отраслевом масштабе в целом будет способствовать качественному преобразованию экономик государств", - добавила Мамбеталиева

Отраслевой конкурс "GxP-Профи" проводится Евразийской академией надлежащих практик совместно с Минпромторгом России при поддержке Евразийской экономической комиссии для выявления среди производителей лекарственных средств в ЕЭАС лидеров инноваций в области качества и трансляции лучших инновационных решений.

Сейчас в ЕАЭС состоят пять государств: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.