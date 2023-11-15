15 ноября, 08:21

Росатом разрешил начать строительство блока №8 Ленинградской АЭС

В соответствии с дорожной картой, энергоблок должны ввести в эксплуатацию в 2032 году

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Росатом выдал разрешение на второй этап строительства энергоблоков № 7 и № 8 Ленинградской АЭС (ЛАЭС). Как отмечает пресс-служба госкорпорации, это означает начало строительно-монтажных работ по 67 объектам блока № 8.

Основной период строительства восьмого энергоблока начнется в 2025 году. В этом же году запланирована первая ключевая операция - бетонирование фундаментной плиты здания реактора. Сейчас на строительной площадке Ленинградской АЭС строители уже разработали котлован под ядерный остров энергоблока № 7 и продолжают устройство котлована под его турбинный остров. После получения в декабре лицензии на сооружение ядерных установок работы на площадке развернутся в полную силу. В пиковый период они будут производиться более чем на 150 зданиях и сооружениях.

В соответствии с дорожной картой, энергоблок №8 Ленинградской АЭС должен быть введен в эксплуатацию в 2032 году, энергоблок №7 - почти на два года раньше.

Ленинградская АЭС (г. Сосновый Бор, Ленинградская область) является одной из крупнейших атомных станций в России по установленной мощности 4400 МВт. Расположена на берегу Финского залива. Здесь эксплуатируются два блока с реакторами РБМК-1000 и два блока ВВЭР-1200. Энергоблоки № 1 и № 2 с реакторами РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет службы. Им на смену в 2018 и 2021 годах были введены два блока ВВЭР-1200. Проектный срок службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Еще два новых энергоблока - № 7 и № 8 с реакторами ВВЭР-1200 - планируется ввести в эксплуатацию в 2030 и 2032 годах соответственно. Они станут замещающими мощностями энергоблоков № 3 и № 4 с реакторами РБМК-1000.

  

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