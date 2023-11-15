15 ноября, 08:17

РНКБ открыл кредитную линию "Севэнерго" на 4 млрд рублей

По словам старшего вице-президента - директора департамента корпоративного бизнеса банка Сергея Билецкого, поддержка предприятий, работающих на решение вопросов жизнеобеспечения населения, является приоритетным направлением работы банка

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Системообразующий банк Крыма РНКБ (входит в группу ВТБ) открыл для одного из ведущих электросетевых предприятий Севастополя, ГК "Севэнерго", кредитный лимит на 4 млрд рублей. Средства планируется направить на решение проблем с электроснабжением населения, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) открыл для ГК "Севэнерго" кредитный лимит на сумму 4,05 млрд рублей. В рамках лимита предоставлены инвестиционные кредиты сроком на 10 лет и кредиты на пополнение оборотных средств и финансирование текущей деятельности сроком на 3 года", - сообщили ТАСС в банке.

По словам старшего вице-президента - директора департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергея Билецкого, поддержка предприятий, работающих на решение вопросов жизнеобеспечения населения, является приоритетным направлением работы банка.

"Мы рассчитываем, что кредитные средства обеспечат бесперебойную деятельность и развитие компании", - добавил Билецкий.

Жители Севастополя часто сталкиваются с перебоями энергоснабжения, особенно в районе улицы Горпищенко. Из-за этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил создать территориальную сетевую организацию (ТСО) на базе ГУП "Таврида" и перевести на обеспечение города предприятие Минобороны РФ. "Севастопольэнерго" - одно из ведущих электросетевых предприятий Севастополя, которое обеспечивает энергоснабжение 520 тыс. человек. 

Теги:
РоссияКрымРазвожаев, Михаил Владимирович
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