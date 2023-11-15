Комитет Думы одобрил проект об улучшении порядка перехода акций от иностранных компаний

Как пояснил председатель комитета Сергей Гаврилов, механизм перехода акций холдинговых компаний от иностранных управленцев из недружественных стран к косвенным владельцам акций в РФ позволит защитить экономические интересы страны и вернуть под контроль экономически значимые организации

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, улучшающий порядок перехода акций от иностранных холдинговых компаний, осуществляющих деятельность на территории недружественных стран, к косвенным владельцам акций. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов.

С 4 сентября в России вступил в силу антисанкционный закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Этот закон установил изъятия ограничительного характера для иностранных холдинговых компаний при осуществлении ими корпоративных прав в отношении экономических значимых организаций на территории РФ.

В целях реализации корпоративных прав лиц, косвенно владеющих акциями (долями в уставном капитале) экономически значимых организаций, законопроектом предлагается выделить два порядка вступления в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации: обязательный - в отношении лиц, являющихся гражданами РФ и (или) резидентами РФ, необязательный - в отношении иных лиц, косвенно владеющих акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации.

Законопроектом также уточняется порядок подачи заявлений, необходимых для вступления в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации, и порядок взаимодействия экономических значимых организаций и Росфинмониторинга.

Проект документа позволит улучшить порядок перехода акций от иностранных холдинговых компаний, осуществляющих деятельность на территории недружественных стран, к косвенным владельцам акций и защитить интересы экономически значимых организаций в условиях санкционного давления, говорится в пояснительной записке.

Как пояснил председатель комитета Сергей Гаврилов, механизм перехода акций холдинговых компаний от иностранных управленцев из недружественных стран к косвенным владельцам акций в России позволит защитить экономические интересы нашей страны и вернуть под свой контроль экономически значимые организации. "Это необходимые меры. При этом мы идем по закону, в отличие от западных стран, блокирующих работу компаний, конфискующих и продающих активы", - отметил он.