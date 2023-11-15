15 ноября, 08:36,
обновлено 15 ноября, 09:27

Экономика Нижегородской области выросла на 8% в 2023 году

Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что на место тех компаний, которые ушли из региона, выстроилась очередь из китайских технологических партнеров

ТАСС, 15 ноября. Объем промышленного производства в Нижегородской области в 2023 году растет на 10%, экономика в целом - на 8%, сообщил губернатор Глеб Никитин, выступая на пленарной сессии выставки China hi-tech fair в городе Шэньчжэнь.

"Несмотря на санкционное давление, объем промышленного производства Нижегородской области в 2023 году вырос почти на 10%, прирост экономики составил 8%", - сказал Никитин.

Он отметил, что на место тех компаний, которые ушли из региона, выстроилась очередь из китайских технологических партнеров.

"У нас появилась возможность развивать инновационную экономику вместе с Китаем. Пример такого подхода: тысячи ведущих инженеров-разработчиков после ухода "Интел" перешли в крупные российские IT-компании, и около 300 из них попали в Huawei", - добавил губернатор.

Он также сообщил, что несмотря на уход западных заказчиков в 2022 году, нижегородская IТ-отрасль сохранила темпы роста и объемы продаж, переориентировавшись на новые рынки. "Мы - номер три в России по уровню развития индустрии разработки программного обеспечения и номер один по выручке на одного разработчика", - сказал Никитин.

По его словам, научно-технологические и цифровые компетенции позволяют нижегородским технологическим предпринимателям создавать инновационные продукты мирового уровня. "Нижегородская область как IТ-хаб и технологический центр обладает развитой образовательной экосистемой, способной быстро адаптироваться под нужды технологического партнера", - сказал он.  

Теги:
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация