Экономика Нижегородской области выросла на 8% в 2023 году

Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что на место тех компаний, которые ушли из региона, выстроилась очередь из китайских технологических партнеров

ТАСС, 15 ноября. Объем промышленного производства в Нижегородской области в 2023 году растет на 10%, экономика в целом - на 8%, сообщил губернатор Глеб Никитин, выступая на пленарной сессии выставки China hi-tech fair в городе Шэньчжэнь.

"Несмотря на санкционное давление, объем промышленного производства Нижегородской области в 2023 году вырос почти на 10%, прирост экономики составил 8%", - сказал Никитин.

Он отметил, что на место тех компаний, которые ушли из региона, выстроилась очередь из китайских технологических партнеров.

"У нас появилась возможность развивать инновационную экономику вместе с Китаем. Пример такого подхода: тысячи ведущих инженеров-разработчиков после ухода "Интел" перешли в крупные российские IT-компании, и около 300 из них попали в Huawei", - добавил губернатор.

Он также сообщил, что несмотря на уход западных заказчиков в 2022 году, нижегородская IТ-отрасль сохранила темпы роста и объемы продаж, переориентировавшись на новые рынки. "Мы - номер три в России по уровню развития индустрии разработки программного обеспечения и номер один по выручке на одного разработчика", - сказал Никитин.

По его словам, научно-технологические и цифровые компетенции позволяют нижегородским технологическим предпринимателям создавать инновационные продукты мирового уровня. "Нижегородская область как IТ-хаб и технологический центр обладает развитой образовательной экосистемой, способной быстро адаптироваться под нужды технологического партнера", - сказал он.