15 ноября, 08:40

Первая в РФ система данных о БПЛА сможет собирать информацию без спецустройств

Пользователи будут получать необходимую метеорологическую, аэронавигационную и геопространственную информацию

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Специалисты НИЦ "Аэроскрипт" (участник рынка национальной технологической инициативы "Аэронет") разработали систему для подключения беспилотников без помощи специальных устройств к первой отечественной комплексной платформе сбора данных о полетах беспилотников "Небосвод". Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы компании на "Транспортной неделе - 2023" в Москве.

"В "Аэроскрипте" разработали семейство протоколов, позволяющих интегрировать БВС (беспилотные воздушные суда - прим. ТАСС) в систему "Небосвод" без применения бортовых ответчиков (транспондеров). <...> Для этого не нужны внешние устройства (транспондеры и ответчики). Функция работает при полетах в прямой радиовидимости и наличии связи С2 между БВС и НСУ (наземные станции управления - прим. ТАСС). Для автономных полетов в компании есть отдельные решения", - сообщили ТАСС.

В семейство входят, например, протоколы передачи полетных данных, а также данных о воздушной обстановке от НСУ и самих БВС. Это позволит повысить безопасность и эффективность операций с беспилотниками.

Система "Небосвод", разработанная специалистами "Аэроскрипта", - первая отечественная комплексная платформа, собирающая данные о полетах БПЛА. Она согласует эти данные с органами, выдающими разрешение на использование воздушного пространства, и информирует пользователя о возможности полета. Пользователь получает необходимую метеорологическую, аэронавигационную и геопространственную информацию. "Небосвод" принимает данные наблюдения за полетами беспилотного воздушного судна и проверяет соответствие согласованному плану. 

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