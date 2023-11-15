15 ноября, 08:53,
обновлено 15 ноября, 09:36

Баку и Белград подписали документ о поставках в Сербию азербайджанского газа

Речь идет о поставках до 400 млн куб. м газа в год

БАКУ, 15 ноября. /ТАСС/. Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и сербская Srbijagas подписали договор о поставках до 400 млн куб. м азербайджанского газа в год в Сербию. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Азербайджана.

По ее данным, документ подписан по итогам встречи министров энергетики двух стран Пярвиза Шахбазова и Дубравки Джедович-Ханданович.

"Пакет документов включает меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджана и Министерством горного дела и энергетики Сербии по поощрению сотрудничества между SOCAR и Srbijagas, а также договор о продаже газа между SOCAR и Srbijagas", - говорится в сообщении. 

Теги:
АзербайджанСербия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация