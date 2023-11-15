Баку и Белград подписали документ о поставках в Сербию азербайджанского газа

Речь идет о поставках до 400 млн куб. м газа в год

БАКУ, 15 ноября. /ТАСС/. Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и сербская Srbijagas подписали договор о поставках до 400 млн куб. м азербайджанского газа в год в Сербию. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Азербайджана.

По ее данным, документ подписан по итогам встречи министров энергетики двух стран Пярвиза Шахбазова и Дубравки Джедович-Ханданович.

"Пакет документов включает меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджана и Министерством горного дела и энергетики Сербии по поощрению сотрудничества между SOCAR и Srbijagas, а также договор о продаже газа между SOCAR и Srbijagas", - говорится в сообщении.