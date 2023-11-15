Денежные переводы из РФ в Грузию в октябре сократились в 4,8 раза в годовом выражении

Объем переводов составил $61,8 млн

ТБИЛИСИ, 15 ноября. /ТАСС/. Объем переводов денежных средств из России в Грузию в октябре 2023 года составил $61,8 млн, что в 4,8 раза меньше показателя октября прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального банка Грузии.

По данным регулятора, в октябре по сравнению с сентябрем в Грузию из России было отправлено на $2,3 млн больше, то есть на 3,8%. Рост в объеме переводов из РФ зафиксирован впервые за полгода - в последние месяцы этот показатель неизменно снижался и в сентябре достиг самой низкой отметки с марта 2022 года. При этом, в октябре 2022 года, был один из самых высоких показателей за все время - $299,3 млн.

Что касается общего объема переводов денег из-за рубежа в Грузию, он составил в октябре $283 млн, что на 43,6% меньше аналогичных данных прошлого года. Доля России остается самой крупной - 21,8%. На втором месте по объему отправленных в Грузию средств Италия (15,04%), на третьем - США (14,74%).