Kaspersky открыл первый центр прозрачности в Африке

В руандийском центре посетителям покажут исходный код продуктов и сервисов компании, а также практики управления данными

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" открыла в Африке первый центр прозрачности - место, где клиенты смогут узнать больше о практиках в компании и ознакомиться с исходным кодом продуктов. Он открыт в Кигали, сообщили ТАСС в пресс-службе ИБ-компании.

Теперь у Kaspersky 11 центров в мире - они расположены в Европе, регионе АТР, Северной и Латинской Америке, на Ближнем Востоке, а сейчас и в Африке.

Руандийский центр прозрачности открыт для клиентов, партнеров и регуляторов в области кибербезопасности. Посетителям покажут исходный код продуктов и сервисов "Касперского", практики управления данными. Там же можно улучшить навыки оценки защищенности ИКТ-продуктов.

Компания со ссылкой на данные Всемирного банка сообщила, что уровень проникновения интернета в африканском регионе неуклонно растет. Доля широкополосного доступа в интернет увеличилась с 26% в 2019 году до 36% в 2022 году. К 2030 году все жители Африки должны иметь возможность подключаться к интернету, следуя стратегии цифровой трансформации Африканского союза.