Костюмы, платья, шубы из искусственного меха будут маркироваться с 1 апреля

Продукция будет отслеживаться с помощью системы "Честный знак"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Куртки, пальто, спортивные и мужские костюмы, платья и шарфы с 1 апреля 2024 года должны будут иметь специальную маркировку для проверки подлинности. Соответствующее постановление правительства РФ, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, есть в распоряжении ТАСС.

Документ расширяет перечень товаров, подлежащих маркировке. Так, в список изделий легкой промышленности, на которые наносится специальный код, вошли верхняя одежда из искусственного меха, спортивные и лыжные костюмы, некоторые предметы спецодежды, трикотажные мужские рубашки, мужские костюмы, пиджаки, брюки, блузки, шали, шарфы, кашне, платья, юбки, а также мужские и женские куртки, пальто, плащи и другие товары.

Продукция будет отслеживаться с помощью системы "Честный знак". Таким образом выполняется Стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации на период до 2025 года.

Государственная система маркировки "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.