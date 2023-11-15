Livan начал продажи кроссовера X6PRO в России

Его стоимость начинается от 2,5 млн рублей

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Китайский автопроизводитель Livan (маркой владеют Geely и Lifan) начал в России продажи кроссовера X6PRO по цене от 2,5 млн рублей, говорится в сообщении компании.

"Компания Livan объявляет об официальном старте продаж в России нового прогрессивного кроссовера X6PRO, впервые представленного в октябре 2023 года", - отмечается в сообщении.

Автомобиль представлен в трех комплектациях: Luxury, Premium и Flagship.

B первых двух версиях кроссовер оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 147 л. с., а в комплектации Flagship предлагается с более мощной версией того же 1,5-литрового мотора, который развивает мощность 174 л. с.

Компания начала продажи автомобилей на российском рынке в июне, премьерной моделью стал X3PRO стоимостью от 1,7 млн рублей. Кроме того, как сообщалось ранее, в ноябре планируется запустить продажи седана S6PRO стоимостью от 2,4 млн рублей.