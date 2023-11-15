Москалькова предложила списать замороженные долги участников СВО

Эту инициативу омбудсмен предложила внести в том числе в рекомендации органам власти по итогам заседания координационного совета

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает списать замороженные сейчас долги участников СВО.

"Я предлагаю обратиться о списании с них [участников СВО] долгов, которые заморожены сейчас на время участия их в специальной военной операции", - сказала она на всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека.

Москалькова отметила, что взыскание долгов военнослужащих, выполняющих служебные задачи в рамках СВО, приостановлено. "Но когда они вернутся, они должны будут выплатить. И надо понимать, что это, во-первых, несправедливо, во-вторых, это, конечно, может породить и социальную напряженность", - сказала она.

Эту инициативу Москалькова предложила внести в том числе в рекомендации органам власти по итогам заседания координационного совета.

В декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предписывает судебным приставам полностью или частично приостанавливать взыскание долгов с участников боевых действий. Эта мера не распространяется на требования по алиментам, а также обязательства по возмещению вреда в связи со смертью кормильца. Возобновление исполнительного производства возможно не ранее чем через 30 дней после прекращения участия должника в боевых действиях.

По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), приставы в первом полугодии 2023 года приостановили взыскания долгов по 125 тыс. производств в отношении участников специальной военной операции на сумму 14,5 млрд рублей. За весь предыдущий год по заявлениям военнослужащих и членов их семей о приостановлении взысканий были приостановлены более 300 тыс. исполнительных производств на 27 млрд рублей.