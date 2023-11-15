Чистая прибыль МОЭК по МСФО за девять месяцев выросла в 5,7 раза

Она составила 6,76 млрд рублей

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК, входит в "Газпром энергохолдинг") по итогам января - сентября 2023 года получила 6,76 млрд рублей чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), что в 5,7 раза больше показателя аналогичный период 2022 года, говорится в материалах компании.

При этом выручка МОЭК выросла на 5,73%, до 121,1 млрд рублей.

Прибыль от операционной деятельности выросла в 8,4 раза, почти до 7 млрд рублей, а прибыль до налогообложения увеличилась в 5,7 раз и составила 7,03 млрд рублей.

МОЭК выполняет функции единой теплоснабжающей организации Москвы. Компания обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение города в зоне действия ТЭЦ "Мосэнерго". Деятельность компании включает транспорт, распределение и сбыт тепловой энергии, обеспечение деятельности и развитие централизованной системы теплоснабжения, а также генерацию тепловой энергии. Основным акционером МОЭК является "Газпром энергохолдинг".