Гендиректором ЦСР назначили Павла Смелова

Центр стратегических разработок ранее возглавлял Владислав Онищенко

МОСКВА, 15 ноября./ТАСС/. Генеральным директором Центра стратегических разработок (ЦСР) назначен Павел Смелов, ранее занимавший должность замгендиректора ЦСР, говорится в сообщении организации.

Ранее ЦСР возглавлял Владислав Онищенко - бывший первый заместитель руководителя Аналитического центра при правительстве РФ.

Смелов ранее занимал руководящие должности в департаменте экономической политики и развития города Москвы и Федеральной службе государственной статистики. Также руководил НИИ "Инновационные аналитические разработки и статистика" МЭСИ, заведовал научно-исследовательской лабораторией в Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова, возглавлял ситуационный центр социально-экономического развития регионов РФ и Центр статистики и науки о данных.

По словам министра экономического развития РФ и председателя Совета Фонда ЦСР Максима Решетникова, за годы своего существования ЦСР плотно инкорпорировался во внутреннюю работу крупных организаций, корпораций и правительства РФ. Много расчетов делается по линии транспортных проектов, градостроительства и климата.

"Смена ландшафта за счет ухода международных игроков дают Центру стратегических разработок возможность стать лидером рынка экспертного консультирования. Центр сосредоточится на построении независимых прогнозов развития нашей экономики, объективной и независимой оценке того, как достигаются национальные цели развития, как реализуются национальные проекты", - добавил Смелов.

Также утвержден новый состав Совета Фонда ЦСР. В него вошли заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова и председатель общественного совета при Минэкономразвития Александр Аузан, главный экономист государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Андрей Клепач и директор Института Народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

Центр стратегических разработок является независимой некоммерческой организацией, главная задача которой - дать экспертному сообществу, законодательной и исполнительной ветвям власти независимый взгляд, оценку или предложения по всем отраслям российской экономики.