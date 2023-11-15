Госсовет Крыма согласовал продажу национализированных объектов на 397 млн рублей

Председатель регионального парламента Владимир Константинов сообщил, что лот включает 37 объектов недвижимого имущества

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Государственный совет Республики Крым заочно согласовал продажу 37 объектов недвижимости, которые ранее были национализированы. Общая их стоимость оценивается в 397,7 млн рублей, сообщил председатель регионального парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

"На заочном голосовании депутаты Государственного совета Республики Крым согласовали отчуждение из собственности Крыма ранее национализированного имущества граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. <...> Лот включает 37 объектов недвижимого имущества: центр водного спорта, подпорные стены и другое. В результате продажи в бюджет Крыма ожидаются поступления в размере 397,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

В частности, на аукцион выставят имущество центра отдыха "Европа" в поселке Партенит, принадлежавшее украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

В 2022 году глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью. С осени прошлого года в республике национализировали около 750 объектов, в числе которых квартира жены нынешнего президента Украины Владимира Зеленского в Ялте, а также собственность украинских олигархов Сергея Таруты, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и политика Арсения Яценюка. Также в перечень попало имущество 12 украинских банков и киевского футбольного клуба "Динамо". Предполагается, что в 2023 году поступления в бюджет Крыма от продажи национализированного имущества украинских и других иностранных граждан составят не менее 1,9 млрд рублей.