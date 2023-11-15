15 ноября, 10:16

Газпромбанк рассматривает участие в проекте ВСМ Москва - Санкт-Петербург

Первый вице-президент банка Алексей Чичканов пояснил, что правительство и рабочая группа, в которой банк принимает участие, обсуждают с инициаторами проекта его структуру

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Газпромбанк изучает возможность участия в проекте ВСМ Москва - Санкт-Петербург в качестве акционера или кредитора. Об этом рассказал журналистам первый вице-президент банка Алексей Чичканов.

"Мы рассматриваем возможность участия в данном проекте. Говорить о конкретных цифрах еще рано. Дело в том, что до определения структуры проекта и платежного механизма, участие и роль Газпромбанка - будет это исключительно кредитная часть или это будет акционерная часть - слишком рано", - сказал он.

Чичканов пояснил, что правительство и рабочая группа, в которой банк принимает участие, обсуждают с инициаторами проекта его структуру. "Поэтому в зависимости от того, какая структура будет утверждена, мы рассмотрим свою роль. Но мы точно будем в нем участвовать", - заключил он.

О Восточном полигоне

Комментируя поручение президента РФ Владимира Путина кабмину, РЖД, "Бамтоннельстрой-мосту" при участии Газпромбанка до 15 декабря принять решения для начала реализации третьего этапа развития Восточного полигона, Чичканов рассказал, что банк в начале года внес в правительство частную концессионную инициативу по III этапу расширения Восточного полигона. "Она рассматривается в соответствующей рабочей группе. И, собственно говоря, это поручение говорит о том, что это рассмотрение, которое вот на сегодняшний момент происходит, к концу года оно завершится", - подчеркнул он. По словам Чичканова, объем финансирования составит до 800 млрд рублей.

"Понятно, что мы будем привлекать и другие банки, здесь точно всем места хватит. Главное, как и в первом проекте ВСМ, - это сделать такую структуру проекта и такое условие финансирования с точки зрения платежного механизма, когда для банков это будет комфортно", - заключил Чичканов. 

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