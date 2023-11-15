15 ноября, 10:04,
обновлено 15 ноября, 11:05

ЕК снизила прогноз роста ВВП в ЕС на 2023 год с 1% в весеннем прогнозе до 0,6%

Прогноз уровня инфляции в зоне евро на 2023 год улучшен с 5,8% в весеннем прогнозе до 5,6%

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) понизила прогноз экономического роста в Евросоюзе на 2023 год с 1% в весеннем прогнозе до 0,6%, прогноз на 2024 год снижен с 1,7% до 1,3%. Об этом говорится в представленном осеннем прогнозе Еврокомиссии.

По 20 странам зоны евро динамика аналогичная: прогноз ухудшился до 0,6% в 2023 году и 1,2% в 2024 году, тогда как весной ЕК ожидала 1,1% и 1,6% соответственно.

Прогноз уровня инфляции в зоне евро на 2023 год улучшен с 5,8% в весеннем прогнозе до 5,6%, однако на 2024 год ухудшен до 3,2% по сравнению с 2,8% ожидавшимися в мае.

"После быстрого роста в период после пандемии COVID-19 экономика ЕС потеряла импульс. Она едва выросла за первые три квартала 2023 года, и мы ожидаем некоторый рост в четвертом квартале. В целом рост экономики в ЕС и еврозоны остается очень слабым", - отметил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, представляя прогноз на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, уровень потребления стагнирует, а рост зарплат не успевает за инфляцией.

В то же время Джентилони отметил в качестве позитивной тенденции улучшение инфляционной ситуации в 2023 году после катастрофического роста цен в 2022 году.

Спад в 10 странах

В 2023 году Еврокомиссия ожидает спад в 10 из 27 стран Евросоюза. Первая экономика ЕС - ФРГ - сократится по итогам года на 0,3%. Антирекорд установит Эстония (минус 2,6%), за ней следует Ирландия (0,9%).

Самый значительный рост ВВП в ЕС в 2023 году продемонстрируют Мальта (4%) и Хорватия (2,6%). Неожиданностью для многих наблюдателей стал прогноз по Швеции, которой ЕК обещает спад в 0,5%.

Еврокомиссия не анализирует влияние санкций против России в числе факторов, сказывающихся на падении европейских экономик. 

Теги:
ЭстонияШвецияИрландияХорватияМальта
© Информационное агентство ТАСС
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